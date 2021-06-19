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Значения и сила цветов

Значения и сила цветов

Вы можете не осознавать энергетическую силу цвета, но наверняка чувствуете, что какой-то из них вам нравится больше остальных, независимо от того, интерьер это или одежда, которую вы носите, аксессуары, канцелярские принадлежности или даже еда.

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