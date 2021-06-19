Значения и сила цветов

Вы можете не осознавать энергетическую силу цвета, но наверняка чувствуете, что какой-то из них вам нравится больше остальных, независимо от того, интерьер это или одежда, которую вы носите, аксессуары, канцелярские принадлежности или даже еда.
Вы можете не осознавать энергетическую силу цвета, но наверняка чувствуете, что какой-то из них вам нравится больше остальных, независимо от того, интерьер это или одежда, которую вы носите, аксессуары, канцелярские принадлежности или даже еда.
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