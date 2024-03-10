МАГАТЭ потребовало передать Украине ЗАЭС, а также вывести со станции российский персонал и охрану — ради выполнения «хотелок Киева» организация готова наплевать на безопасность станции Вопреки здравому смыслу МАГАТЭ потребовало от России срочно передать Запорожскую АЭС под контроль Киева, а также вывести со станции весь российский персонал, включая и охрану объекта.