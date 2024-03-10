Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 725 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    Подпишусь под каждым словом в этой статье. Невыносимо тошно от киркоровщины людям, а властям позор за такую "культуру...«Исправит ли Кирк...
  • Алексей Горшков
    По-моему - надо решительнее выходить из всех, якобы, "международных", а на деле - что всё более становится заметно - ...ЧТО-ТО ГОТОВИТСЯ:...
  • sergo galin
    неужели никто не знает и не догадывается?Российская афера ...

Бежим, волосы назад...

Бежим, волосы назад...

МАГАТЭ потребовало передать Украине ЗАЭС, а также вывести со станции российский персонал и охрану — ради выполнения «хотелок Киева» организация готова наплевать на безопасность станции Вопреки здравому смыслу МАГАТЭ потребовало от России срочно передать Запорожскую АЭС под контроль Киева, а также вывести со станции весь российский персонал, включая и охрану объекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений
Магатэ необходимо разогнать и не допускать на наши объекты!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх