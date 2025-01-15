НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

Начал работать официальный сайт проекта «Юрьевец-800», посвященный знаменательному юбилею старейшего малого города Ивановской области

На сайте проекта «Юрьевец-800» можно узнать об интересных фактах из истории «города, остановившего море», о выдающихся людях, в том числе знаменитых творцах, которые вдохновлялись удивительной атмосферой Юрьевца, о событиях, которые пройдут ближайшим – юбилейным – летом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх