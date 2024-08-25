Закупайтесь впрок этим популярным товаром: он пропадет с полок с 20 августа Юлия ЧелкановаС приближением конца лета российские покупатели сталкиваются с потенциальной проблемой: с 20 августа на полках магазинов может исчезнуть один из самых популярных товаров — черный пакетированный чай.
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