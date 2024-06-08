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Антикриз от людоловов

Антикриз от людоловов

Антикриз от ВСУ.Снимают постановочный ролик, где заталкивают в машину людоловов куклу.Потом заявят, что это снятое видео является постановочным и все это российская пропаганда и на самом деле на людей на Украине не охотятся.

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