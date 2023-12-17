С разницей в день Китай запустил в космос два корабля: один из них многоразовый, секретный

Ракета-носитель «Чанчжэн-2F» вывела в космос секретный китайский аппарат.С разницей в день Китай запустил два космических корабля, один из них многоразовый, секретный, выведенный на орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-2F» («Великий поход-2F») с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.