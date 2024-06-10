СК «Абсолют Страхование» и Финансовый университет при правительстве РФ провели исследование по ДМС для студентов

СК «Абсолют Страхование» и Финансовый университет при правительстве РФ провели маркетинговое исследование с целями изучения востребованности услуг добровольного медицинского страхования (ДМС) среди студентов и разработки предложений по их продвижению.
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