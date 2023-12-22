Соловьев рвет и мечет: Вы правда ожидали увидеть от Ивлеевой, Лолиты, Билана, Киркорова что-то кроме садомии когда происходит СВО. Позор

Какие они звёзды? Какая сволочь назвала их так? Примитивные и по большей части малограмотные люди, не испорченные интеллектом. Наши звёзды сейчас на фронте, жизнь свою отдают за Родину.

Светлана Ефименко

ВСЕХ ЭТИХ ГОМИКОВ И ЛЕСБИЯНОК ЕЩЕ ХОТЯТ ПОКАЗЫВАТЬ НА НОВЫЙ ГОД!?ВОН ЭТУ ВСЮ ШВАЛЬ С ТЕЛЕЭКРАНОВ!И ВСЕ ЗВАНИЯ ПРОСТО ЗАБРАТЬ БЕЗВОЗРАТНО!И БОЛЬШЕ ЧТОБ ЭТУ МРАЗЬ НИ КОГДА НЕ ПОКАЗЫВАЛИ НА ЭКРАНАХ! СТОЛЬКО ЕСТЬ МОЛОДЫХ И НЕ ИСПОРЧЕННЫХ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ А ЭТО ПРОГНИВШАЯ И ЗАРВАВШАЯСЯ НЕ ДАЕТ ВЫХОДА НА ЭКРАН! А ФИЛЯ КАК ОН ВОСПИТЫВАЕТ СВОИХ ДЕТЕЙ!? В РАЗВРАТЕ КАК И САМ ГОЛУБОЙ?!