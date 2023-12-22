Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 577 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Ефименко
    ВСЕХ ЭТИХ ГОМИКОВ И ЛЕСБИЯНОК ЕЩЕ ХОТЯТ ПОКАЗЫВАТЬ НА НОВЫЙ ГОД!?ВОН ЭТУ ВСЮ ШВАЛЬ С ТЕЛЕЭКРАНОВ!И ВСЕ ЗВАНИЯ ПРОСТО ...Соловьев рвет и м...
  • Виктор Гайдуков
    Вы, наверное не слушали высказывания Путина на встрече 14 декабря, он сказал на каких условиях могут быть достигнуты ...В старые игры мы ...
  • Виктор Гайдуков
    А он как раз этим и занимается, или Вы, Лора, с луны свалились?В старые игры мы ...

Соловьев рвет и мечет: Вы правда ожидали увидеть от Ивлеевой, Лолиты, Билана, Киркорова что-то кроме садомии когда происходит СВО. Позор

Соловьев рвет и мечет: Вы правда ожидали увидеть от Ивлеевой, Лолиты, Билана, Киркорова что-то кроме садомии когда происходит СВО. Позор

Немолодая дама в нижнем белье, в компании гермафродита Это звезды российской эстрады. "Звездами" известных и знаменитых людей называют потому, что они ведут за собой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Kuchkov
Эту пидорасню следовало арестовать с ОМОНом и посадить всех без исключения за разврат!Извращенцы!!
Ответить
7 час.
TG
Tamara Goncharuk
Какие они звёзды? Какая сволочь назвала их так? Примитивные и по большей части малограмотные люди, не испорченные интеллектом. Наши звёзды сейчас на фронте, жизнь свою отдают за  Родину.
Ответить
7 час.
Светлана Ефименко
ВСЕХ ЭТИХ ГОМИКОВ И ЛЕСБИЯНОК ЕЩЕ ХОТЯТ ПОКАЗЫВАТЬ НА НОВЫЙ ГОД!?ВОН ЭТУ ВСЮ ШВАЛЬ С ТЕЛЕЭКРАНОВ!И ВСЕ ЗВАНИЯ ПРОСТО ЗАБРАТЬ БЕЗВОЗРАТНО!И БОЛЬШЕ ЧТОБ ЭТУ МРАЗЬ НИ КОГДА НЕ ПОКАЗЫВАЛИ НА ЭКРАНАХ! СТОЛЬКО ЕСТЬ МОЛОДЫХ И НЕ ИСПОРЧЕННЫХ  ТАЛАНТЛИВОЙ  МОЛОДЕЖИ А ЭТО ПРОГНИВШАЯ И ЗАРВАВШАЯСЯ  НЕ ДАЕТ ВЫХОДА НА ЭКРАН! А ФИЛЯ  КАК ОН ВОСПИТЫВАЕТ СВОИХ ДЕТЕЙ!? В РАЗВРАТЕ КАК И САМ ГОЛУБОЙ?!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх