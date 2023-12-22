Немолодая дама в нижнем белье, в компании гермафродита Это звезды российской эстрады. "Звездами" известных и знаменитых людей называют потому, что они ведут за собой.
Соловьев рвет и мечет: Вы правда ожидали увидеть от Ивлеевой, Лолиты, Билана, Киркорова что-то кроме садомии когда происходит СВО. Позор
Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Эту пидорасню следовало арестовать с ОМОНом и посадить всех без исключения за разврат!Извращенцы!!
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7 час.
TG
Tamara Goncharuk
Какие они звёзды? Какая сволочь назвала их так? Примитивные и по большей части малограмотные люди, не испорченные интеллектом. Наши звёзды сейчас на фронте, жизнь свою отдают за Родину.
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7 час.
Светлана Ефименко
ВСЕХ ЭТИХ ГОМИКОВ И ЛЕСБИЯНОК ЕЩЕ ХОТЯТ ПОКАЗЫВАТЬ НА НОВЫЙ ГОД!?ВОН ЭТУ ВСЮ ШВАЛЬ С ТЕЛЕЭКРАНОВ!И ВСЕ ЗВАНИЯ ПРОСТО ЗАБРАТЬ БЕЗВОЗРАТНО!И БОЛЬШЕ ЧТОБ ЭТУ МРАЗЬ НИ КОГДА НЕ ПОКАЗЫВАЛИ НА ЭКРАНАХ! СТОЛЬКО ЕСТЬ МОЛОДЫХ И НЕ ИСПОРЧЕННЫХ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ А ЭТО ПРОГНИВШАЯ И ЗАРВАВШАЯСЯ НЕ ДАЕТ ВЫХОДА НА ЭКРАН! А ФИЛЯ КАК ОН ВОСПИТЫВАЕТ СВОИХ ДЕТЕЙ!? В РАЗВРАТЕ КАК И САМ ГОЛУБОЙ?!
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3 час.
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