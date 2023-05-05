Военное обозрение

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Пригожин на фоне погибших за сутки бойцов ЧВК «Вагнер» в жёстких формулировках рассказал о недопоставленных боеприпасах

Пригожин на фоне погибших за сутки бойцов ЧВК «Вагнер» в жёстких формулировках рассказал о недопоставленных боеприпасах

Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл под Бахмут (Артёмовск), где идёт активное продвижение «вагнеров» в западной части города при оказании мощного сопротивление со стороны противника.

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