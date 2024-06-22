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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» интересовалась Чалханоглу месяц назад. «Интер» ответил, что хавбек не продается

«Бавария» интересовалась Чалханоглу месяц назад. «Интер» ответил, что хавбек не продается

Ранее появилась информация, что мюнхенский клуб рассматривает возможность подписания турецкого полузащитника.

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