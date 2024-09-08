Можно смело брать – они из мяса: Роскачество назвало лучшие марки пельменей

Покупателям назвали лучшие марки пельменей, которые были выявлены по итогам очень многих экспертиз. Специалисты назвали указанные бренды идеальными по составу, потому что они обладают самым высоким качеством.
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