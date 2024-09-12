Всемирная ночь наблюдения Луны пройдет в Иркутске 14 сентября

Наблюдать Луну приглашают жителей Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края 14 сентября. Иркутское региональное астрономическое общество (ИРАО) и Иркутский планетарий проведут Всемирную ночь наблюдений Луны.
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