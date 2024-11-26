Авиакомпании Европы и США сокращают количество рейсов в Китай

Они объяснили это тем, что не могут использовать воздушное пространство России для полетов.Западные авиакомпании массово сокращают количество рейсов на Дальний Восток, в то время как Китай активно развивает авиасообщение с Россией.
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