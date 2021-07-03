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Притча Любовь творит чудеса

Притча Любовь творит чудеса

Притчи очень мягко и ненавязчиво открывают нам законы вселенной. Сегодня узнаем еще один такой закон.

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Любовь Ивановна
Любовь творит чудеса! Красиво сказано.
ежик Костя
Ага! Если это Любовь Ивановна на кухне... ;-)
Любовь Ивановна
Я сейчас на кухне почти не нахожусь,у меня появился другой интерес. Цветочки.
ежик Костя
Ну, тогда да, Любовь действительно везде творит чудеса, будь то кухня или палисадник... :-)

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