Притча Любовь творит чудеса

Любовь ИвановнаДом/ДачаПритча Любовь творит чудесаПритчи очень мягко и ненавязчиво открывают нам законы вселенной. Сегодня узнаем еще один такой закон.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюбовь ИвановнаЛюбовь творит чудеса! Красиво сказано.ежик КостяАга! Если это Любовь Ивановна на кухне... ;-)Любовь ИвановнаЯ сейчас на кухне почти не нахожусь,у меня появился другой интерес. Цветочки.ежик КостяНу, тогда да, Любовь действительно везде творит чудеса, будь то кухня или палисадник... :-)Комментировать
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