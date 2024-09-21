Станислав Бунятов, ныне позиционирующий себя как военный блогер (на самом деле являющийся участником националистических военных структур), вновь затронул тему биолабораторий, которые были выявлены в Мариуполе в начале специальной военной операции.
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