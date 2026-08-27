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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Виртус» возглавил рейтинг самых молодых команд Евролиги

« Виртус » начнет сезон-2026/27 с самым молодым составом среди всех участников Евролиги. Средний возраст команды Алекса Мумбру составляет 24,8 года.

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