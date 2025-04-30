Власти Эстонии наложили запрет на связанную с РФ символику на 9 Мая

Власти Эстонии 9 мая сделают вид, что Россия не имеет отношения к празднику. Как сообщается в материале издания ERR, местный Департамент полиции и погранохраны запретил публичные демонстрации и шествия в преддверии Дня Победы.
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