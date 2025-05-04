Счастливый пятилистник: что такое курильский чай и чем он полезен

Этот кустарник с желтыми цветами популярен среди садоводов и хорошо известен в народной медицине В Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и не только распространено растение, известное сразу под несколькими названиями: лапчатка кустарниковая, пятилистник кустарниковый, «могучка».