Счастливый пятилистник: что такое курильский чай и чем он полезен

Этот кустарник с желтыми цветами популярен среди садоводов и хорошо известен в народной медицине В Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и не только распространено растение, известное сразу под несколькими названиями: лапчатка кустарниковая, пятилистник кустарниковый, «могучка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии