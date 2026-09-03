Путин назвал Стивена Сигала «лучшим посланцем мира»

Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке неожиданно обратил внимание зала на Стивена Сигала, сидевшего среди гостей.
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