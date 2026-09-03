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Мировое обозрение

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Путин назвал Стивена Сигала «лучшим посланцем мира»

Путин назвал Стивена Сигала «лучшим посланцем мира»

Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке неожиданно обратил внимание зала на Стивена Сигала, сидевшего среди гостей.

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