Мировое обозрение

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О подвиге Зои Космодемьянской

О подвиге Зои Космодемьянской

«Нет лишней отважности для человека, который обрек себя на опасную службу Партизана. Он должен истребить надежду вкусить по совершении подвига плоды геройского вдохновения; забыть об ожидающих его рукоплесканиях, похвалах и наградах, и идти на верное с тем, чтобы нанеся чувствительные удары неприятелю, погибнуть с пользою, хотя бы позорною смертью…»Денис Васильевич Давыдов Вступление Когда-то во времена СССР эти имя и фамилия были известны каждому советскому школьнику, но после распада огромной страны о Зое и ее подвиге начали мало-помалу забывать.

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