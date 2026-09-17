Центр культуры и спорта «Динамика» приглашает на неделю открытых дверей

С 14 по 27 сентября Центр культуры и спорта «Динамика» проводит неделю открытых дверей. Это отличная возможность не просто посмотреть расписание, а почувствовать атмосферу центра.
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