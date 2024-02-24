СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Я в принципе так и понимаю! Иногда этой публике я тоже пишу по той же причине! Удачи Вам!Чем был Большой т...
  • Nikita Kopitov
    Алоизовича не германские евреи взрастил, а те кланы, что доллар печатают, он как раз после второй мировой стал, миров...Ещё раз о том, ка...
  • Ефим Белов
    Спасибо. Но общаюсь не с ним. Есть еще кто-то, кто читает мои посты. Вот на них и рассчитываю.Чем был Большой т...

Весточка из Киева. Хряк приготовился рвать когти

Весточка из Киева. Хряк приготовился рвать когти

Юрий Кот "Это у нормальных стран и народов работает фраза "тигр приготовился к прыжку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анастасия Гончарова
ты кто такой псина помойная чтоб осуждать! дергай в хохлостан там тебя и примем скоро! уроод...🐽🐷🐀😡
Ответить
2 час.
Борис Леонтьев
“ Надо будет обязательно провести всеобщую амнистию и привлечь к ответственности только тех, кто замазан в крови, воровстве и нацизме. ” Для особо забывчивых — то, что мы сейчас имеем в стране 404-ой, это как раз и есть результат того, что вместо того, чтобы уничтожить нацистов и их пособников под корень, бандеровцам уже один раз объявили амнистию. В результате они воспитали своих выродков и устроили очередную кровавую бойню. В этот раз никаких амнистий ублюдкам.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору