Весточка из Киева. Хряк приготовился рвать когти

Борис Леонтьев

“ Надо будет обязательно провести всеобщую амнистию и привлечь к ответственности только тех, кто замазан в крови, воровстве и нацизме. ” Для особо забывчивых — то, что мы сейчас имеем в стране 404-ой, это как раз и есть результат того, что вместо того, чтобы уничтожить нацистов и их пособников под корень, бандеровцам уже один раз объявили амнистию. В результате они воспитали своих выродков и устроили очередную кровавую бойню. В этот раз никаких амнистий ублюдкам.