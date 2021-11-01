smi.today

1 678 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Китае резко выросла прибыль производителей велосипедов

В Китае резко выросла прибыль производителей велосипедов

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), за первые восемь месяцев 2021 года прибыль крупнейших китайских производителей велосипедов выросла на 46,4% в годовом исчислении, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх