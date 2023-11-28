Кубань и еще 14 регионов России могут остаться без жизнеобеспечения на этой неделе

Кубань и еще 14 регионов России могут остаться без жизнеобеспечения на этой неделеВ течение недели в 15 регионах России продлится штормовое предупреждение и выпадет до 25 миллиметров осадков, из-за чего территории могут остаться без жизнеобеспечения.
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