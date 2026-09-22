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Скверу в Сестрорецке присвоят имя Людмилы Чурсиной

Скверу в Сестрорецке присвоят имя Людмилы Чурсиной

Как сообщила пресс-служба Смольного, городская топонимическая комиссия поддержала присвоение скверу в Сестрорецке имени Людмилы Чурсиной.

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