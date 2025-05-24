Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Массовый набег мигрантов кардинально меняет страну: иностранцы ненавидят Россию и переделывают ее под себя

Массовый набег мигрантов кардинально меняет страну: иностранцы ненавидят Россию и переделывают ее под себя

Рашид Мухтаев, профессор РГГУ и доктор политических наук, раскрывает недостоверность официальных данных о миграционных процессах, отмечая, что статистика часто не учитывает лиц, получивших российское гражданство, а это значительная цифра.

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Комментарии
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Кораблев Сергей
Надо не ненавидеть. Надо ТРЕБОВАТЬ у властей навести порядок в этой сфере. По Конституции источником власти в России является народ. А народ читает подобные материалы, сталкивается с мигрантским беспределом в реальности - возмущается, ненавидит и, по сути... МОЛЧИТ! Вместо того, чтобы, (как минимум) выходить на санкционированные пикеты и митинги и требовать от властей наведения порядка.
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4 час.
Александр Хироников
Раз в пах, значит сексуально домогался кого-нибудь. Надо было не стрелять, а яйца отрезать и отправить к их падишаху.
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САША ЛЕПАЕВ
уже пора и нечего на власти надеется.
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