Массовый набег мигрантов кардинально меняет страну: иностранцы ненавидят Россию и переделывают ее под себя

Кораблев Сергей

Надо не ненавидеть. Надо ТРЕБОВАТЬ у властей навести порядок в этой сфере. По Конституции источником власти в России является народ. А народ читает подобные материалы, сталкивается с мигрантским беспределом в реальности - возмущается, ненавидит и, по сути... МОЛЧИТ! Вместо того, чтобы, (как минимум) выходить на санкционированные пикеты и митинги и требовать от властей наведения порядка.