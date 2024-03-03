20 вещей, у авторов которых золотые руки, но явные проблемы со вкусом

Люди могут невероятно талантливыми, а могут… совсем наоборот. Но герои нашей подборки каким-то чудом умудрились объединить в себе оба эти качества! Их «творения» выглядят невероятно странно, но мастерству самих авторов можно только позавидовать.
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