Кого придётся бомбить следующего?

Игорь Максаков ...., если кто-то скажет, что мы вот продаём на Запад и ещё куда свои ископаемые, чтобы получить деньги и новые технологии, так сами давайте эти технологии справлять, своей головой. и платите нашим разработчикам деньги они всё сделают для страны в короткое время и качественно. Зачем кормить Запад и всю эту поганую капиталистическую, нацистскую и фашистскую сволочь? Своим не даём, а чужим пожалуйста. Пора в эти игры заканчивать играть. И необходимо зачистить Москву и Питер от приезжих господ, которые по факту уже хозяева этих наших двух столиц. Прекратить этот дикий капитализм в нашей стране в угоду нашим врагам. Нужно заниматься демографией в России, а то скоро все сдохнем, как мамонты. Уничтожить этот институт ипотеки. Своим гражданам должно государство давать бесплатное жильё, как делает это сейчас Китай, а он это взял от СССР. Так пора уже заканчивать с этим экспериментом на уничтожение наше российской цивилизации. Почему в ГД РФ никто этот вопрос не поднимает?? Распустить нынешний состав ГД и назначить внеочередные выборы. Пора заканчивать с тем, что происходит с Россией, со всем негативом!

Игорь Максаков Ещё скажу, что надо ввести прогрессивную шкалу налогов, получил доход сто тысяч заплати налог который сейчас существует 13%, а если у Сечина четыре миллиарда сто миллионов за год, пусть заплатит 70%, как в США, а то как-то некрасиво получается. Поэтому, считаю, что социализм это будущее Земли, и мы его свергли потому, как нас обманули, а нам ничего не дали, а наоборот всё отобрали, что наши предки для нас сделали. Жильё должно быть бесплатным, медицина тоже, при чём врачи и остальные медицинские работники должны получать от государства очень хорошую зарплату, и учителей это тоже касается. У нас в России для этого есть всё. Нам Бог дал территории, со всеми полезными ископаемыми, лесами, полями и реками, а народ, только из-за нынешнего ворья и системы живёт на грани выживания. Заканчивать нужно с этим всем навязанным нам Западом всем этим дерьмом. Социализм это доказал своими свершениями: первые в космосе, первыми АЭС построили, первыми атомный ледокол и далее по списку. Но послушались лжеца солженицина, эту тварь. Ну вот имеем то, что имеем.