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Джамал Мюррэй намекнул, что Брюс Браун продлил контракт с «Денвером»

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй дал интервью beIN SPORTS. Канадец недвусмысленно намекнул на продление соглашения форварда Брюса Брауна с командой.

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