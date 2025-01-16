Сенатор из Смоленска прокомментировал расширение мер поддержки участников спецоперации и их семей

Президент Владимир Путин поручил «Единой России» уделять особое внимание этой теме. Приоритеты законодательной работы «Единой России» отражены в народной программе «Единой России», изменения в которую внесли на Съезде в декабре 2024 года, отметил секретарь генсовета Владимир Якушев.