Глава Aramco: восстановлению нефтетрафика из Персидского залива радоваться рано

Восстановлению нефтетрафика из стран Персидского залива радоваться рано, хотя он и достиг практически довоенного уровня.
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