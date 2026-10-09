«Мне неинтересно с ровесницами»: Влад Прохоров ждёт дочь от 49-летней жены-агента

На премьере музыкального продолжения «Руки вверх! 2» в Москве главной звездой красной дорожки стал 28-летний актёр Влад Прохоров — тот, кто сыграл молодого Сергея Жукова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ Как выбрать ребён...
- ВП Путь к переменам:...
- ЖВ Психолог: Неумест...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым