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Новая статья: ИИтоги мая 2024 г.: ничто человеческое ботам не чуждо В нынешнем с...

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Новая статья: ИИтоги мая 2024 г.: ничто человеческое ботам не чуждоВ нынешнем состоянии ИИ способен ошибаться (да ещё как!), но допускаемые отдельными генеративными моделями огрехи не мешают искусственному разуму оказывать всё больше различных благодеяний породившему его разуму биологическому.

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