Посыпалась либералочка

ОЛЕГ ЛАВРОВ Доброе утро, Империя. В самом суровом городе России проходит суровый форум с суровым названием - Русский экономический форум сам собой несколько сменил свою повестку с учетом новой реальности.
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