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Демпартия США может выдвинуть в президенты Мишель Обаму

Демпартия США может выдвинуть в президенты Мишель Обаму

В преддверии выборов в Соединённых Штатах Америки Энди Оглз, депутат представительской палаты Теннесси, предположил, что обвинительное решение, принятое в отношении сына нынешнего президента Америки Джо Байдена, может стать причиной его снятия с предстоящих выборов, что откроет дорогу новым лицам от Демократической партии.

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