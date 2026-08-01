В Крыму отреагировали на высказывания Зеленского

Слова Владимира Зеленского о принадлежности Крыма Украине говорят о бессильной злобе. Так отреагировал на слова украинского лидера глава крымского парламента Владимир Константинов, его слова приводит РИА Новости.
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