Арестованная ректор ПсковГУ потратила 14 миллионов рублей на проживание в гостинице

Ректор Псковского государственного университета (ПсковГу) Наталья Ильина, арестованная по делу о хищении десяти миллионов бюджетных средств, потратила 14 миллионов рублей на проживание в люксе одного из самых дорогих отелей города.
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