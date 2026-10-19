ФСБ России сообщила о задержании в Крыму местной жительницы, которую подозревают в госизмене. По данным ведомства, женщина по заданию куратора из Главного управления разведки Минобороны Украины фотографировала и снимала на видео объекты, представляющие интерес для иностранной спецслужбы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Парады 7 ноября 1...
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым