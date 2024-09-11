Трамп ответил на вопрос, верит ли он в победу Украины

Он уверен в своей возможности быстро остановить конфликтНа вопрос о том, желает ли он победы Украины в конфликте с Россией, ответил на теледебатах с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.