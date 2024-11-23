Самые худшие подарки на Новый год: реальные ситуации из жизни

Однажды я делилась своим списком худших подарков и попросила читателей поделиться своим. Эти вещи точно должен увидеть мир, я не могу промолчать! Не судите строго дарителей, ведь главное внимание)) Может человек очень старался Хотя мой сегодняшний список, возможно, исключение.
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