Самые худшие подарки на Новый год: реальные ситуации из жизни

Однажды я делилась своим списком худших подарков и попросила читателей поделиться своим. Эти вещи точно должен увидеть мир, я не могу промолчать! Не судите строго дарителей, ведь главное внимание)) Может человек очень старался Хотя мой сегодняшний список, возможно, исключение.