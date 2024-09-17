Квир-блогер сознался в убийстве политического активиста в Петербурге

Квир-блогер зарезал политического активиста Виталия Иоффе в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.20-летний Александр Синько, идентифицирующий себя как женщина, расправился с Иоффе в квартире дома № 61 на проспекте Науки.
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