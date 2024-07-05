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Австралия, крупный экспортер СПГ, может остаться без газа в ближайшее время

Австралия, крупный экспортер СПГ, может остаться без газа в ближайшее время

Долгосрочные решения проблемы дефицита на газовом рынке потребуют принятия целого ряда политических и рыночных мер, говорится в промежуточном отчете местного регулятора по результатам газового расследования.

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