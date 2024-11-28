Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

101 подписчик

Более 17 тысяч человек остались без отопления в Бердске

Более 17 тысяч человек остались без отопления в Бердске

Информация об аварии на теплосетях поступила оперативному дежурному ЕДДС Бердска в 11:20. «Под отключение попали 116 многоквартирных жилых домов (проживает 17200 человек, в том числе 5770 детей), 5 социально-значимых объектов (3 детских сада, 2 СОШ)», – сообщили VN.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх