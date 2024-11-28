Более 17 тысяч человек остались без отопления в Бердске

Информация об аварии на теплосетях поступила оперативному дежурному ЕДДС Бердска в 11:20. «Под отключение попали 116 многоквартирных жилых домов (проживает 17200 человек, в том числе 5770 детей), 5 социально-значимых объектов (3 детских сада, 2 СОШ)», – сообщили VN.