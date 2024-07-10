Ямалец во время попойки до смерти забил сожительницу

Ямалец отправится в колонию строгого режима за то, что до смерти избил сожительницу. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, 25 апреля 2024 года в селе Аксарка Приуральского района в одной из квартир дома в переулке Школьный обвиняемый и его жертва употребляли спиртное.