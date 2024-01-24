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Несекретные материалы

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Адмирал ВМС США удивился свободному проходу российских судов через Красное море

Адмирал ВМС США удивился свободному проходу российских судов через Красное море

Хуситы не атакуют российские суда с нефтью, и они комфортно проходят через Красное море. На это в соцсети X обратил внимание бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

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