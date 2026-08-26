Российские журналисты посетили тренировки в рамках Салбурууна в Киргизии

Делегация российских СМИ посетила в Киргизии тренировки в рамках Салбурууна — традиционного комплекса охотничьих состязаний киргизского народа, связанного с искусством охоты с ловчими птицами и охотничьими собаками.
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