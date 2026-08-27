Латиноамериканские боевики ВСУ уничтожены у купянских лесов.В Харьковской области российские подразделения нанесли поражение элитной группе иностранных наёмников, действовавшей в составе 23-го отдельного штурмового полка «Р.
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