Внутри стекла стрела времени может идти в обоих направлениях

Прежде чем вы спросите – нет, мы не можем использовать стекло для создания машины времени. Направление времени кажется довольно очевидным: оно идет от прошлого к будущему, хотя причина, по которой это происходит, неясна.
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