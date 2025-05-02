Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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У бойцов ВСУ нашли нацистские шевроны

У бойцов ВСУ нашли нацистские шевроны

На телах бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были найдены нацисисткие шевроны. Об этом сообщил офицер 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса с позывным из группировки войск «Север» с позывным «Витязь», его цитирует РИА Новости.

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