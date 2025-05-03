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Теперь мы в одной лодке: Штаты наложили санкции на Европу. Россия становится желанным экономическим партнёром

Теперь мы в одной лодке: Штаты наложили санкции на Европу. Россия становится желанным экономическим партнёром

Переход Трампа к односторонней тарифной системе ослабляет международные экономические системы. Президент США забыл про разницу в экономических мерах давления, именно поэтому 2 апреля он ввёл тарифы против половины мира.

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